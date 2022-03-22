Александрова, Ноздрина: кем заменят сбежавшую в Латвию из России Хаматову в московских театрах

В московских театрах идет замена в постановках актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала жить в Латвию, на других звезд.

Так в Театре Наций в постановке «Мастер и Маргарита» вместо Хаматовой уже успешно выходит на сцену Марина Александрова. В афише на март и апрель этого спектакля пока нет, но в будущем, скорее всего, роль Хаматовой отойдет именно Александровой.

В спектакле «Рассказы Шукшина», где Хаматова выходила на сцену с Евгением Мироновым и Юлией Пересильд, актрисе также нашли замену. Скорее всего, в этой постановке будут задействовать актрису Наталью Ноздрину. Ближайшая постановка состоится 11 апреля.

больше по теме Покинувшая страну Чулпан Хаматова трудоустроилась в Латвии Актриса плакала и стыдилась своего положения.

В «Современнике» Чулпан Хаматова должна была играть в постановке «УтроВечер». В администрации театра заявили, что этот спектакль в ближайшие месяцы показывать не будут, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. В родную страну она в ближайшем будущем возвращаться не планирует.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.