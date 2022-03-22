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«Съемки проходят, как и прежде, в Москве»: Рожков рассказал о будущем «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, в последнее время много вопросов о судьбе коллектива.

«Съемки проходят, как и прежде, в Москве»: Рожков рассказал о будущем «Уральских пельменей»
Андрей Рожков. Соцсети

Шоумен Андрей Рожков, отвечая на вопросы подписчиков в «Яндекс. Дзен» на своем канале, заявил, что в последнее время ему поступает много вопросов о будущем «Уральских пельменей».

Андрей Рожков
Андрей Рожков. Фото: Global Look Press

«Мы продолжаем сниматься. Съемки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их. Проект существует, он успешный, все с ним в порядке».

Андрей Рожков

При этом Андрей Рожков отметил, что он с Вячеславом Мясниковым продолжит гастролировать и отдельно от «Уральских пельменей». Их команда, в которую также входит Артем Пушкин, называется «Ваши пельмени». Во время гастролей они показывают зрителям самое лучшее, что у них есть. За 30 лет творческой деятельности накопилось много успешных номеров.

Напомним, что «Уральские пельмени» — одна из самых успешных юмористических команд на российской сцене. Почти всегда их концерты проходят с аншлагами.

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Тэги

Андрей РожковАртем ПушкинВячеслав МясниковМосквашоу "Уральские пельмени"