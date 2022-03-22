Хабенский возвращается на сцену, чтобы сыграть в спектакле вместо уехавшей из страны Литвиновой

Актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский принял решение вернуться на сцену со спектаклем, с которым он попрощался год назад – «Контрабас».

Как говорят в театре, таким образом худрук, как может спасает ситуацию. Дело в том, что во Францию уехала одна из главных звезд театра – Рената Литвинова. Из-за нее пришлось отменить сразу две постановки на основной сцене – «Звезда вашего периода» и «Свидетель обвинения».

Отметим, что также в МХТ имени Чехова отменен спектакль «Северный ветер». Уже не для кого не секрет, что Рената Литвинова находится во Франции и возвращаться в ближайшем будущем в Москву не собирается, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что вместе с Ренатой Литвиновой во Франции находится ее подруга – певица Земфира. При этом она отыграла несколько концертов в Москве в начале марта.

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