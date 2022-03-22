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Станислав Садальский дал дельный совет россиянам, как экономить сахар в нынешних условиях

Актер решил поделиться со своими подписчиками лайфхаком.

Станислав Садальский дал дельный совет россиянам, как экономить сахар в нынешних условиях
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» дал дельный совет своим подписчикам, как можно экономить сахар в нынешних условиях, когда его не хватает на прилавках магазинов.

Совет от Станислава Садальского
Совет от Станислава Садальского. Фото: «Телеграм» Станислава Садальского

«А вы знали, что если налить чай гостю до верха, то он не сможет добавить в него сахар».

Станислав Садальский

Ниже Станислав Садальский сделал приписку: «Как экономить сахар в нынешних условиях».

Напомним, что в России возник ажиотаж на сахар. При этом различные деятели уже не раз отмечали, что сахара хватит на всех. Ажиотаж скорее был создан искусственно.

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