Станислав Садальский дал дельный совет россиянам, как экономить сахар в нынешних условиях

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» дал дельный совет своим подписчикам, как можно экономить сахар в нынешних условиях, когда его не хватает на прилавках магазинов.

«А вы знали, что если налить чай гостю до верха, то он не сможет добавить в него сахар». Станислав Садальский

Ниже Станислав Садальский сделал приписку: «Как экономить сахар в нынешних условиях».

Напомним, что в России возник ажиотаж на сахар. При этом различные деятели уже не раз отмечали, что сахара хватит на всех. Ажиотаж скорее был создан искусственно.

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