Срок уже большой: беременная Регина Тодоренко занялась плаванием

Известная телеведущая Регина Тодоренко перестала замалчивать свою беременность, беседовать о которой начала сразу после того, как по телевизору поклонники «Маски» увидели ее с огромным животиком. Срок у Тодоренко уже внушительный, рожать ей в конце сезона телешоу.

Чтобы разгрузиться физически и морально, беременная Регина Тодоренко решила заняться плаванием. О его пользе мы писали не раз, да и сама теледива это понимает. И для себя нашла такие плюсы в бассейне:

«Для беременных вода – это возможность восстановиться. В воде ты остаешься один на один со своими проблемами, задачами, мыслями. Сначала даже есть ощущение, что задыхаешься. А потом наконец-то вспоминаешь, что внутри тебя развивается жизнь. Жизнь, которую ты просто обязана сберечь».

Напомним, для Тодоренко это второй ребенок. У нее с мужем Владом Топаловым уже есть трехлетний сын Майкл.

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