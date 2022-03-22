Без папы и мачехи: почему Иосиф Пригожин с Валерией не пришли на свадьбу старшей дочери

Продюсер с певицей не появились на торжестве Данаи Пригожиной в марте.

В начале марта старшая дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная вышла замуж. Хоть девушка и планировала перенести торжество, но все-таки отправилась под венец со своим женихом Евгением.

Спустя время вскрылись примечательные подробности церемонии. Оказалось, что ни отца Данаи Иосифа Пригожина, ни певицы Валерии на свадьбе не было. В Сети заговорили о вновь начавшемся между дочкой и папой конфликте – несколько лет они уже враждовали и не общались, но помирились.

Сейчас Даная Пригожина отбивается от назойливых вопросов касательно свадьбы. Девушка решила поставить точку в этой теме и предъявила в микроблоге причины, по которым отец с мачехой не появились на бракосочетании Данаи.

«3 марта – это четверг. У них задолго до этого было уже определено, что 3 марта они работают! Они никак не могли перенести съемку, где задействованы 1000 человек. Они с удовольствием бы приехали, но освободились очень поздно…», — написала старшая наследница Пригожина.

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