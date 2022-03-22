Вдали от дома: кто заменил мать дочке умершей Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Новость о смерти актрисы Евгении Брик в феврале потрясла многих, причем шокированы были даже близкие и друзья. Ведь 40-летняя звезда держала в тайне свой смертельный диагноз и уехала в Лос-Анджелесе с семьей, чтобы жить и лечиться за океаном.

После смерти Брик ее семья – муж Валерий Тодоровский и их 12-летняя дочка Зоя – остались в США, но собирались приехать в Россию, чтобы захоронить прах кремированной звезды. Сейчас лишившаяся мамы дочка продолжает посещать школу и заниматься музыкой в Лос-Анджелесе. Стало известно, кто сейчас поддерживает девочку и старается заменить ей маму.

Рядом с девочкой находится ее бабушка, мать Евгении Брик, 61-летняя Галина Хиривская. Она перебралась к дочери и зятю еще пять лет назад, когда маленькая внучка снималась в голливудском сериале для Netflix, и осталась помогать, сообщает «Комсомольская правда». Они живут втроем, и сейчас поддержка и любовь, которыми бабушка окружила внучку, стали опорой для маленькой Зои.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!