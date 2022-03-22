Эти ноги блистали на Олимпиаде: Каролина Севастьянова в черном мини-платье блеснула фигурой

26-летняя красавица-гимнастка Каролина Севастьянова в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в 2012 году. И по сей день имеет армию поклонников, которые поют оды уже не ее спортивным победам, а красоте и изяществу.

В очередной раз Севастьянова предоставила подписчикам микроблога повод искупать себя в комплиментах. Обладающая безупречной фигурой гимнастка подчеркнула свою главную гордость – бесконечно длинные ноги – мини-платьем. Спускаясь по лестнице, Каролина представила себя во всей красе.

«Вау!», «Красавица!», «Платье красивое, но это не главное!», «Это вы невероятно красивая, а платье – это просто обертка!», «Невероятно красивая Каролина!», «Волшебная!», «Супер!», «Нога не вмещается в кадр!», «Длинные ноги!», — комментируют фотографию фолловеры.

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