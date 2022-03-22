«Каждый день ругаю себя»: Курбан Омаров заговорил о сложностях в жизни

Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров пожаловался в соцсетях на хейт со стороны подписчиков. Кто-то из людей написал посоветовал ему идти работать, обозвав дармоедом.

Мужчина задумался. По всей видимости, обидная фраза задела его глубже, чем просто хей, и Омаров начал откровенничать в микроблоге. Он признался, что ему, на самом деле, с собой нелегко.

«Я посмотрел его аккаунт, у меня запасное колесо в машине стоит дороже, чем вся его жизнь. И при всем при этом, у меня к себе столько претензий. Я каждый день ругаю себя за что-нибудь. Занимаюсь самоедством и при этом боюсь давать советы другим. Но продолжаю восхищаться такими самоуверенными людьми. Когда-нибудь я научусь так же. Все-таки, вера в себя — это очень важно. Красавчик!», — написал блогер.

Блогер Курбан Омаров был мужем Ксении Бородиной, но в середине 2021 года они расстались. Их брак продлился пять лет, за это время у них родилась дочь Теона.

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