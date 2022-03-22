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Прохожие ахнули: Юлия Михалкова появилась на улице в топе-полоске и брюках с кожаной вставкой

Актриса надела экстравагантный наряд для фотосессии.

Прохожие ахнули: Юлия Михалкова появилась на улице в топе-полоске и брюках с кожаной вставкой
Юлия Михалкова. Фото: Global look press

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени», актриса и телеведущая Юлия Михалкова вновь порадовала подписчиков микроблога кадрами со съемочной площадки. На этот раз красотка затеяла фотосессию на улице.

Погода располагала к раскрепощению, и красотка Михалкова облачилась в соответствующий наряд. Она выбрала топ, состоящий из широкой полосы на груди, и брюки с кожаной вставкой, поднимающейся над уровнем талии.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

В оригинальном наряде Михалкова продефилировала по улице под пристальным наблюдением фотографов, запечатлевших ее шаги. Звезда пообещала, что обязательно покажет, что получилось в итоге.

Ранее мы рассказывали о том, что Михалкова показала свою маму. Поклонники увидели редкое фото актрисы с родительницей и поняли, кому Юлия обязана своей красотой.

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