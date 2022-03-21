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«Таких сумм никто не смог предложить»: почему Ветлицкой пришлось вернуться в Испанию на самом деле

Наталья Ветлицкая до начала пандемии попыталась вернуть былую популярность в России.

«Таких сумм никто не смог предложить»: почему Ветлицкой пришлось вернуться в Испанию на самом деле
Наталья Ветлицкая. Фото: Михаил Фролов/ КП

Три года назад звезда 90-х Наталья Ветлицкая попыталась вернуть былую популярность в России, однако у нее ничего не вышло.

Певица после тура по стране отправилась вновь в Испанию, где она занимается торговлей недвижимости и ведет обычный образ жизни, далекий от мира селебрити.

Звездный продюсер Сергей Лавров объяснил КП, почему планы артистки не осуществились. По его словам, Наталья Ветлицкая немного переоценила свою нынешнюю популярность, не понимая, что ее поезд немного ушел.

Наталья Ветлицкая.
Наталья Ветлицкая. Фото: Анатолий Жданов/ КП

«Артисты ее эшелона — Шура, Виктор Салтыков, Кай Метов и Лика Стар — сейчас работают задешево: по 200-300, максимум 500 тысяч рублей за выступление. А Наталья не готова была петь и плясать за такие деньги: хотела гонорары по 20-50 тысяч евро, как у Агузаровой. Таких сумм ей никто не смог предложить», — рассудил продюсер в разговоре с корреспондентом КП.

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