Умер режиссер фильма «Начальник Чукотки» Виталий Мельников

Народному артисту России было 93 года.

В Санкт-Петербурге 21 марта на 94 году жизни умер выдающий режиссер, народный артист России Виталий Мельников. Об сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма».

Как пишет агентство, семья боролась за Виталия Вячеславовича до последнего.

Жители постсоветского пространства полюбили режиссера за такие ильмы, как «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана», «Бедный, бедный Павел».

В общей сложности Виталий Мельников снял свыше 20 художественных фильмов, все они отличались тонким чувством юмора, философским и одновременно ироничным взглядом на жизнь, пониманием души человеческой.

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