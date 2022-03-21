Только за 1 корпоратив – 50 тысяч евро: сколько зарабатывал в России уехавший Ургант

Иван Ургант все еще пребывает за пределами России, куда он, по его заверениям, уехал с семьей отдыхать. Между тем длительное отсутствие ведущего на ТВ и его молчание в социальных сетях вызывают беспокойство у поклонников.

Журналист Отар Кушанашвили на своем шоу «Каково?!» призвал народ не беспокоиться о своем любимце.

«Иван Ургант заработал для своих внуков, правнуков, правнуков правнуков, правнуков правнуков правнуков правнуков», — заявил коллега знаменитости.

Ранее Андрей Малахов на шоу «Осторожно, Собчак!» обмолвился, что Иван Ургант получает на ТВ больше него. При этом его гонорар составлял свыше 3 млн рублей в месяц.

Естественно, это не единственный доход Ивана Урганта. Как пишет КП, он отлично получал на корпоративах — около 50 тысяч евро за одну вечеринку.

А если прибавить к этому доходы от рекламы, съемок в кино, сумма может сложиться действительно впечатляющая.

По данным КП, шоумен на данный момент владеет трехэтажным особняком в респектабельном коттеджном поселке, апартаментами площадью 267 кв. м на Смоленском бульваре и двухъярусной квартирой в «Москве-Сити». Также в его собственности есть квартира в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова.

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