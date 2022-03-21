Снова невеста? Волочкова предстала в белом платье в пол с прозрачными вставками

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она не скрывает, что долгое время выступала в Большом театре, но теперь создает свои постановки. О прошлом блондинка вспоминать не любит.

Зачастую она делится подробностями из личной жизни. Еще недавно звезда ездила на Мальдивы с избранником по имени Сергей. Но их роман оказался скоротечным.

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Однако недавно Волочкова представила поклонникам нового возлюбленного по имени Дмитрий. Он занимается банным бизнесом.

Они вместе не так давно, но 21 марта балерина отправилась в бутик, где неожиданно примерила белоснежное платье в пол с прозрачными вставками и бисером. Нежный силуэтный наряд напоминал образ невесты. Она покрасовалась в нем в примерочной.

«Вот такое красивое платье я купила сегодня в бутике. И еще элегантную одежду. Меня принял коллектив бутика с невероятным вниманием! Милые девушки помогли во всем! Спасибо от души! Я так люблю светлых людей!» — написала звезда.

Поклонники были заинтригованы. Многие решили, что артистка готовится к свадьбе с возлюбленным. «Шикарная Анастасия», «Настя, чудесное платье! Лебедушка», «С Димой в ЗАГС?», «Никак Димка замуж позвал?», «Шикарная блондинка в шикарном платье, огромного счастья вам», «Оно же свадебное», — прокомментировали пост подписчики.

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