Снова невеста? Волочкова предстала в белом платье в пол с прозрачными вставками

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она не скрывает, что долгое время выступала в Большом театре, но теперь создает свои постановки. О прошлом блондинка вспоминать не любит.
Зачастую она делится подробностями из личной жизни. Еще недавно звезда ездила на Мальдивы с избранником по имени Сергей. Но их роман оказался скоротечным.
Однако недавно Волочкова представила поклонникам нового возлюбленного по имени Дмитрий. Он занимается банным бизнесом.
Они вместе не так давно, но 21 марта балерина отправилась в бутик, где неожиданно примерила белоснежное платье в пол с прозрачными вставками и бисером. Нежный силуэтный наряд напоминал образ невесты. Она покрасовалась в нем в примерочной.
«Вот такое красивое платье я купила сегодня в бутике. И еще элегантную одежду. Меня принял коллектив бутика с невероятным вниманием! Милые девушки помогли во всем! Спасибо от души! Я так люблю светлых людей!» — написала звезда.
Поклонники были заинтригованы. Многие решили, что артистка готовится к свадьбе с возлюбленным. «Шикарная Анастасия», «Настя, чудесное платье! Лебедушка», «С Димой в ЗАГС?», «Никак Димка замуж позвал?», «Шикарная блондинка в шикарном платье, огромного счастья вам», «Оно же свадебное», — прокомментировали пост подписчики.
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