«Девушка уже в годах»: почему Лобода не пригодится Европе, высказался известный продюсер

Светлана Лобода вместе со своей семьей давно проживает в Европе. Как рассказал известный продюсер Сергей Лавров, певица предпочитала брать свои гонорары наличными в евро и «в конверте».

В настоящий момент Светлана Лобода уехала за пределы России и, похоже, возвращаться не собирается. Неужели артистка собралась строить свою карьеру в Европе? Лавров считает, что у нее вряд ли это получится.

«Лободе, думаю, будет очень сложно: девушка уже в годах, есть вопросы и к языку, и к произношению», — поделился с КП звездный продюсер.

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