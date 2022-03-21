Поклонники выступившего против спецоперации Агутина отказались приходить к нему на концерт

Об этом сообщил публике сам артист.

Леонид Агутин выступил в личном блоге против спецоперации России на Украине. Как и следовало ожидать, в комментариях певца развернулась настоящая словесная баталия.

А сейчас Леонид Агутин написал в своем телеграм-канале, что его и жены Анжелики Варум концерт в Самарской области отменяется. Музыкант не скрыл от публики формулировку: «По многочисленным просьбам жителей». Ее ему озвучили организаторы мероприятия.

Агутин уточнил, что концерт переносится на конец октября, а все купленные билеты останутся действительными.

Напомним, у Леонида Агутина и Анжелики Варум есть 23-летняя дочь Елизавета-Мария, которая имеет гражданство Америки. Она живет в Майами и тоже занимается музыкой.

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