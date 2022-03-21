Воздушные поцелуи от Левушки: Арзамасова показала подросшего сына – свою копию

Елизавета Арзамасова стала впервые мамой в августе прошлого года. Актриса практически обошлась без отпуска по уходу за ребенком и довольно быстро вернулась к своим творческим проектам в театре и кино.

Тем не менее своему сыну Левушке жена Ильи Авербуха тоже уделяет большое внимание, который растет просто копией своей мамы. Это заметили многочисленные фолловеры в телеграм-канале знаменитости, увидев на свежих кадрах малыша.

Роликом с сыном Лиза Арзамасова решила поднять настроение своим подписчикам.

«Наш любимый Лев Ильич, как может, как умеет отправляет всем воздушный поцелуй и улыбку. Пусть все будет хорошо», — написала актриса.

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