Звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась редкими фото с повзрослевшими дочками и сыном

Джованна Антонелли многим знакома по сериалу «Клон», который сделал ее знаменитой. Она сыграла восточную женщину Жади, которая жила в Бразилии, но потом ее выдали замуж за того, кто был ей не мил.

На съемках ее возлюбленного Лукаса сыграл Мурило Бенисио. В настоящей жизни у них тоже закрутился роман. Артистка даже родила сына Пьетро. Но после развода у нее были конфликты с экс-возлюбленным.

Счастье Джованна обрела с режиссером Леонарду Ногейрой. У них подрастают дочки Антония и София. В свои 46 лет она продолжает сниматься в сериалах. А на днях она отметила свой день рождения, собрав родных и близких.

На фото именинница запечатлелась с детьми и возлюбленным. А вот спустя несколько дней актриса повеселилась на свадьбе друзей. Она была в струящемся оранжевом платье с рюшами.

Компанию ей составили подросшие дочки, которые облачились в одинаковые платья. Повзрослевший сын, которому уже 16 лет, веселился с музыкантами и артистами.

Поклонники отметили, что Антонелли не стареет. Многие были рады видеть актрису и осыпали ее комплиментами. Многие с трудом поверили, что с момента съемок «Клона» прошло уже 20 лет.

«До чего красивая», «Это наша Жади», «Дочки пошли в маму», «Дети очень красивые», «Вообще не изменилась», «Какие дочки уже большие», «Сын не похож на папу ни капли», «Очень красивые детки! А мама вообще огонь», — писали пользователи Сети.

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