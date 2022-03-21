«Почему раньше так не сделала?»: 53-летняя Бондарчук со стрижкой и черными волосами стала выглядеть моложе

Поклонники пришли в восторг от нового имиджа светской львицы.

53-летняя экс-жена Федора Бондарчука Светлана удивила своих поклонников смелым преображением.

В своем телеграм-канале, она показала видео со съемок, где предстает с черными волосами и короткой стрижкой. Фолловеры, привыкшие видеть свою любимицу длинноволосой блондинкой, были очень удивлены такому резкому преображению.

Многие почитатели Бондарчук заметили, что выглядит она просто роскошно, словно сбросила десяток лет.

«Почему раньше так не сделала? Так ведь лучше!», «Как вам идет эта длина и цвет волос! Намного моложе выглядите», «Очень красиво, черты лица сразу стали звучать ярче», — прокомментировали пользователи Сети.

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