«Маленький, но уютный»: Наталья Варвина из «Дома-2» показала роскошный сад своего подмосковного особняка

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина — человек закрытый. Несмотря на то что она активно ведет микроблог и охотно общается со своей аудиторией, на многие темы наложено табу.

Так, Наталья Варвина не говорит о личном и не показывает свое жилище.

Правда, по просьбе поклонников, Наталья Варвина пошла на небольшие уступки. Так, она рассекретила площадь своего подмосковного особняка и показала участок, прилегающий к дому.

В кадре, которым Наталья Варвина поделилась в соцсети, участок запечатлен летом. Много зелени, кустарников, гортензии, аккуратные дорожки.

«На фото наш маленький, но уютный сад. У нас таунхаус 320 квадратных метров. Всего четыре комнаты в доме: наша спальня, Дашина комната, гостевая и кабинет. Гостей размещаем в двух последних», — рассказала Наталья Варвина.

Напомним, после ухода из «Дома-2» Наталья Варвина стала женой Алексея Михайловского, который тогда являлся генеральным продюсером телестройки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.