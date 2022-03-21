53-летняя Валерия в кожаных мини-шортах и ботинках на платформе встретилась с паралимпийцами

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с родными, но в последнее время артистка регулярно ездит на съемки и дает концерты.

Не так давно певица отметилась в шоу «Маска», где щегольнула в белом мини-платье и шляпке. В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что звезда не боится подчеркивать свои достоинства.

Накануне Валерия отправилась в Ханты-Мансийск, где состоялось закрытие первых международных игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Певица выступила на публике в розовом платье, а вот потом вышла к паралимпийцам уже в кожаных мини-шортах и горчичном кардигане. Ботинки на тракторной подошве завершили ее кэжуал-образ. Звезда с радостью сделала фото со спортсменами.

А вот поклонники восхитились тем, в какой форме находится певица. Жена Иосифа Пригожина получила множество комплиментов. «До чего красивая», «Выглядит, как всегда, роскошно», «Очень красивые ноги», «Как приятно видеть этих сильных духом людей», «Валерия, вам словно 18 лет», «Роскошная женщина», «Я обожаю такие шорты», «Смелый наряд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!