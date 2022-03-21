«Долго были в изоляции»: ТНТ4 покажет фильм, снятый при поддержке Фонда Натальи Водяновой

В короткометражной ленте «Уличное освещение» впервые в России главную роль сыграл актер с синдромом Дауна.

21 марта, в Международный день людей с синдромом Дауна, ТНТ4 и онлайн-кинотеатры покажут короткометражный фильм «Уличное освещение».

В картине впервые в России в главной роли занят актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский. Его партнером по фильму стал Александр Робак.

В феврале в Москве состоялась светская премьера фильма «Уличное освещение» при поддержке благотворительного Фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

«Люди с особенностями развития долго были в изоляции, и многие россияне выросли, просто никогда их не встречая и ничего не зная о них. Этот пробел восполняют организации, в том числе Фонд «Обнаженные сердца». Мы делаем все возможное, чтобы изменить отношение к детям и взрослым с особенностями развития. Через информационные кампании мы стараемся показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют абсолютно безграничный потенциал», — отметила Наталья Водянова.

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