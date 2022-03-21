«Долго были в изоляции»: ТНТ4 покажет фильм, снятый при поддержке Фонда Натальи Водяновой

21 марта, в Международный день людей с синдромом Дауна, ТНТ4 и онлайн-кинотеатры покажут короткометражный фильм «Уличное освещение».
В картине впервые в России в главной роли занят актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский. Его партнером по фильму стал Александр Робак.
В феврале в Москве состоялась светская премьера фильма «Уличное освещение» при поддержке благотворительного Фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».
«Люди с особенностями развития долго были в изоляции, и многие россияне выросли, просто никогда их не встречая и ничего не зная о них. Этот пробел восполняют организации, в том числе Фонд «Обнаженные сердца». Мы делаем все возможное, чтобы изменить отношение к детям и взрослым с особенностями развития. Через информационные кампании мы стараемся показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют абсолютно безграничный потенциал», — отметила Наталья Водянова.
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