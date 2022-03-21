И на наших курортах неплохо: Подольская в модной куртке цвета айвори прогулялась с мужем по Сочи

Музыканты Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми улетели в Сочи, выбрав горнолыжный курорт «Роза Хутор». Чуть ранее сюда прибыл Никита Пресняков, который давно мечтал покататься по пухляку на сноуборде.

Судя по всему, российский бомонд вполне неплохо себя чувствует и на российских туристических площадках. Наталья Подольская и вовсе пришла в восторг от Сочи, прогуливаясь по живописным улочкам в горах в модной куртке со стежкой оттенка айвори. Она не скрывала эмоций.

«Сколько мы здесь не были лет! Последний раз мы года три-четыре назад были», — рассказала Наталья Подольская в своем телеграм-канале.

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