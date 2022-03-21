Правда про квартиру Моисеева: певец заключил со своим директором договор пожизненной ренты

На выходных Интернет всполошила новость о том, что разбитый инсультом Борис Моисеев якобы подарил своему директору Сергею Гороху элитную квартиру в центре Москвы. Поклонники переживают — а может, менеджер воспользовался преклонным возрастом артиста и переписал на себя дорогостоящую недвижимость…

Сергей Горох сразу не готов был ответить журналистам на этот вопрос. Однако через сутки на сайте kp.ru появилось его объяснение:

«Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире, — заверил Сергей Горох. — Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию «ужастиков» про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты».

То есть на данный момент Горох утверждает, что не является ни собственником, ни хозяином московской недвижимости Моисеева. Но у него есть перед певцом ряд обязательств: оплачивать расходы, покупать лекарства, вносить коммунальные платежи.

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