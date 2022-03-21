«Как не вляпаться в токсичные отношения»: Сябитова рассказала о правилах знакомства в Интернете

Телесваха считает, что Сеть — лишь путь для результата, а не сам результат.

Известная телесваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась в своих социальных сетях правилами знакомства в Интернете.

Как психолог-профайлер, она не отрицает этот путь, но предупреждает, что это лишь быстрый способ передачи информации о себе, а не результат.

«Результат будет определяться по тому, насколько удачно и правильно вы воспользовались возможностью. Вы же не понесете свои деньги в первый попавшийся банк, который увидели в рекламе. Так почему верите первому встречному, который сказал вам приятный комплимент?» — заметила в VK Сябитова.

Сваха напомнила женщинам, что они должны уважать себя, не быть падкими на комплименты и лесть.

«Делая преждевременную оценку виртуальной личности мужчины, вы сами даете оружие мужчинам-мошенникам. Вы забыли, что времена рыцарей и активных мужчин (я имею в виду тех, которые будут вас удивлять и покорять, как Дон Кихот) канули в Лету», — предупредила Сябитова.

Она предостерегла, что именно на женщин ложится главная ответственность за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства.

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