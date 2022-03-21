Наталья Подольская: «Я догадываюсь, кто прячется под двумя масками»

Певица Наталья Подольская в минувшее воскресенье всех удивила. Артистка участвовала в популярном шоу НТВ «Маска» и пряталась в костюме Осьминога!

Нашим журналистам Наталья призналась, что очень расстроилась из-за того, что ей пришлось покинуть проект. Она больше месяца скрывала от мужа Владимира Преснякова и детей свое участие. По словам певицы, ей приходилось откровенно врать.

Подольская будет дальше болеть за Козерога, Анубиса, Пчелу и Леопарда.

«Для меня это самые интересные герои, очень красивые голоса. Я догадываюсь, кто прячется под двумя из этих масок, а вот оставшиеся две — для меня абсолютная загадка, никаких предположений. От этого еще более интересно — интрига!» — заявила Подольская Teleprogramma.pro.

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