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Наталья Подольская: «Я догадываюсь, кто прячется под двумя масками»

Сама певица скрывалась в костюме Осьминога.

Наталья Подольская: «Я догадываюсь, кто прячется под двумя масками»
Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица Наталья Подольская в минувшее воскресенье всех удивила. Артистка участвовала в популярном шоу НТВ «Маска» и пряталась в костюме Осьминога!

Нашим журналистам Наталья призналась, что очень расстроилась из-за того, что ей пришлось покинуть проект. Она больше месяца скрывала от мужа Владимира Преснякова и детей свое участие. По словам певицы, ей приходилось откровенно врать.

Подольская будет дальше болеть за Козерога, Анубиса, Пчелу и Леопарда.

«Для меня это самые интересные герои, очень красивые голоса. Я догадываюсь, кто прячется под двумя из этих масок, а вот оставшиеся две — для меня абсолютная загадка, никаких предположений. От этого еще более интересно — интрига!» — заявила Подольская Teleprogramma.pro.

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