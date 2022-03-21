Наталья Подольская: «Выбор Осьминога был моей ошибкой»

Исполнительница хита «Поздно» Наталья Подольская стала участницей третьего сезона шоу «Маска». Певица скрывалась в костюме Осьминога. Но жюри ее рассекретили в минувшее воскресенье.

Нашим журналистам артистка рассказала, как выбирала костюм. Осьминог, по ее словам, стал любовью с первого взгляда.

«На мой взгляд, Осьминог — один из самых красивых и интересных костюмов, такой женственный, монохромный, мы даже по движениям совпадаем. Тем не менее иногда мне кажется, что выбор Осьминога был моей ошибкой, потому что в другом костюме, например, в Монстрике, мне бы проще было оставаться неузнанной», — заявила Подольская Teleprogramma.pro.

Кстати, Подольской также предлагали выступать в костюме Лошади. А под этой маской в проекте в итоге скрывалась актриса Нонна Гришаева.

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