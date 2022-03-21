«Вы – эротическая фантазия всех бабушек»: беременная Тодоренко приложила Киркорова во время шоу «Маска»

Филипп Киркоров не нашелся, что ответить на смелое заявление Регины Тодоренко.

В минувшее воскресенье, 20 марта, на НТВ вышел в эфир шестой по счету выпуск третьего сезона самого засекреченного проекта – шоу «Маска». Как всегда, он был наполнен позитивом и поднимал настроение телезрителям.

Как известно, события на шоу «Маска» происходят не только на сцене, но и в жюри. Судьи периодически подшучивают друг над другом, соревнуясь в острословии. На это раз Регина Тодоренко превзошла, кажется, саму себя. Во-первых, она наконец-то открыто заявила о беременности. А во-вторых, удачно потроллила председателя судейской коллегии Филипп Киркорова.

После выступления Мухомора Регина Тодоренко призналась, что эту Маску очень любит ее 72-летняя бабушка Наташа.

«Она — ваша фанатка. Она говорит, что голос этого мужчины сводит с ума. Ей 72 года. Она очень даже очень. Если вы свободны, она готова вас взять. Даже в этой маске. Дорогой, а пели ли вы дуэтом с моим сексапильным коллегой, сидящим слева?» — сказала Регина Тодоренко.

При этом Регина Тодоренко указала на Тимура Родригеза. И тут возмутился сидящий справа от нее Филипп Киркоров.

«Он — сексапильный слева. А я кто?» — поинтересовался Филипп Киркоров. «А вы – эротическая фантазия всех бабушек», — расхохоталась Регина Тодоренко.

Филипп Киркоров не нашелся, что сказать в ответ и молча начал просто глотать воздух.

Напомним, в финале шестого выпуска «Маски» был разоблачен Осьминог.

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