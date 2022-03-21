«Украинской певицей не была! Мой первый концерт с «ВИА Грой» был в Петербурге»: что три года назад говорила Брежнева о своей карьере

Многие украинские звезды, как подметили наши селебрити, «переобулись» в воздухе, в их рядах оказался, к примеру, Макс Барских. Еще Николай Басков говорил о том, что артист неплохо зарабатывал на концертах в России, а потом почему-то вдруг стал говорить гадости. В частности, Барских считает: его фанатам повезло, что он когда-то вообще к ним приезжал.

К тому же, украинский певец отказался возвращать поклонникам деньги за билеты на несостоявшиеся в России концерты. Многие фанаты недовольны и тем, как себя повела Вера Брежнева. Как пишут в СМИ, экс-солистка группы «ВИА Гра» остановилась в Польше. При том, что сама певица упоминала в личном микроблоге о том, что ее муж Константин Меладзе находится в Киеве.

Тем временем журналисты вспомнили, что всего три года назад Вера Брежнева говорила о своей карьере в нашей стране. Экс-солистка группы «ВИА Гра» намекнула, что ее творчество связано напрямую с российским слушателем.

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ», — говорила Вера Брежнева в беседе с Вячеславом Манучаровым.

По материалам «СтарХит».

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