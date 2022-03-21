Подольская о «Маске»: Я врала Преснякову больше месяца»

Наталья Подольская участвовала в шоу «Маска» в костюме Осьминога. В минувшее воскресенье жюри рассекретили артистку и ей пришлось во всем признаться.

«Маска» — это самый засекреченный проект на российском телевидении. Никто не должен знать, кто скрываться в том или ином образе. В противном случае, за любой «слив» предусмотрены штрафы до 10 миллионов рублей.

Подольская рассказала нам, как ей приходилось скрывать от родственников свое участие в «Маске». По ее словам, это была целая история.

«Я врала Володе Преснякову, наверное, больше месяца. Нужно было уезжать то на примерку, то на подбор музыкального материала, но в студию, потом начались репетиции и записи программ. Я все время изворачивалась и что-то выдумывала. Чувствовала себя ужасно при этом. Очень боялась, что Володя что-нибудь заподозрит и начнет, не дай Бог, меня в чем-нибудь подозревать», — заявила Подольская Teleprogramma.pro.

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