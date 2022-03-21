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Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз стал отцом

Певец Влад Соколовский поделился радостной новостью со своей аудиторией.

Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз стал отцом
Ангелина Суркова и Влад Соколовский. Фото: соцсети

Выпускник одного из сезонов шоу «Фабрика звезд», экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский сообщил о прибавлении в семье.

У него и его возлюбленной Ангелины Сурковой родился сын. Мальчика назвали Дэвидом.

«Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным всем причинам, было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод!

Так что мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся им с вами. Как вы уже знаете, мы назвали малыша Дэвид. Малыш с нами, дома, растет, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами», — написал Влад Соколовский в своем телеграм-канале.

Напомним, новорожденный малыш стал вторым ребенком Влада Соколовского. От брака с Ритой Дакотой у него подрастает дочка Мия.

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