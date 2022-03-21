Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз стал отцом

Выпускник одного из сезонов шоу «Фабрика звезд», экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский сообщил о прибавлении в семье.

У него и его возлюбленной Ангелины Сурковой родился сын. Мальчика назвали Дэвидом.

«Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным всем причинам, было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод!

Так что мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся им с вами. Как вы уже знаете, мы назвали малыша Дэвид. Малыш с нами, дома, растет, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами», — написал Влад Соколовский в своем телеграм-канале.