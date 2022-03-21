«Ничего не предвещало»: Подольская раскрыла правду о жюри шоу «Маска»

Наталья Подольская покинула шоу «Маска» в минувшее воскресенье. Певица скрывалась в костюме Осьминога.

Исполнительница хита «Поздно» рассказала нам, что очень расстроилась, когда попала в номинацию. По ее словам, они с жюри прекрасно пообщались в этот день и ничего не предвещало.

«Не всегда наше общение складывалось так, как я хотела, но не в этот раз. Поэтому я была очень удивлена, когда вновь попала в номинацию. А затем поняла, что четвертого раза точно не хочу возвращаться. Поэтому с одной стороны я расстроилась, что покинула шоу, а с другой – рада», — заявила Подольская Teleprogramma.pro.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!