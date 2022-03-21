Умер писатель Юз Алешковский

О кончине известного барда Юза Алешковского сообщил его сын.

В Америке умер известный писатель Юз Алешковский. О его кончине сообщил сын Алексей Алешковский. Он оставил запись на своей странице «Вконтакте».

«Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить», — написал Алексей Алешковский.

Юз Алешковский — русский прозаик, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен. С 1979 года жил в США. Лауреат Немецкой Пушкинской премии, присужденной в 2001 году по совокупности — «за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века».

Юзу Алешковскому было 92 года.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.