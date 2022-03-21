Подольская о разоблачении в «Маске»: «Номинация была шоком и ужасом!»

На НТВ продолжается популярный проект «Маска». Каждую неделю шоу покидает один из участников. В этот раз жюри сняли маску с Осьминога. Под этим костюмом скрывалась исполнительница хита «Поздно» Наталья Подольская.

В интервью Teleprogramma.pro певица призналась, что сильно расстроилась из-за того, что ей пришлось покинуть шоу.

«Я попадала в номинацию три раза подряд, как будто меня подготавливали к вылету. Первая номинация была шоком, вторая – ужасом, ну а в третий раз я совсем не ожидала быть номинированной», — призналась Подольская Teleprogramma.pro.

Певице казалось, что у нее фантастические номер и песня. Она была в себе уверена, но что-то пошло не так.

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