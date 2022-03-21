Курортный климат, днем +15 и без ливня! Галкину с Аллой повезло с погодой в Израиле

Андрей Данилко рассказал журналистам, где именно проводят весенние каникулы Максим Галкин с Примадонной, раскрыв местопребывание именитой четы.

Украинский певец дозвонился до шоумена, и тот подтвердил, что они с Аллой Пугачевой уехали в Израиль. Также сообщилось, что певица сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария.

Ранее сама Примадонна также вышла на связь с поклонниками, дав понять, что за границу они уехали только на время, а не в эмиграцию. Алла Борисовна уточнила, что скоро обязательно вернется назад, на родину.

Надо отметить, что с погодой в Израиле звездной чете повезло. Так, в Кесарии днем воздух прогревается до +15, а ночью не опускается ниже +8. Такой курортный климат Алле Борисовне явно по душе. Тем более, что, судя по прогнозу погоды, в ближайшие два дня в Кесарии будет сухо, без мелких дождей и ливня с грозами.

Идеальная сухая и безветренная погода для прогулок на свежем воздухе. Тем более, что у Примадонны двое маленьких детей. Так, в Кесарии восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза радуются теплым денькам.

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