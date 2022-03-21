«Ему было невкусно!»: мама Водяновой не смогла угодить богатому зятю домашними пельменями и холодцом

Антуан Арно пока не привык к русской кухне.

Мама Натальи Водяновой не смогла угодить богатому зятю-французу домашними самолепными пельменями и традиционным холодцом. Приехав в гости к теще в Россию, Антуан Арно «оценил» прелести горячих блюд и закусок. Естественно, дорогого гостя мама манекенщицы тут же усадила за стол, приготовив самые вкусные блюда русской кухни. Вот только зять Ларисы Викторовны к еде даже не притронулся. Это очень расстроило маму Натальи Водяновой.

Модель потом даже утешала родительницу. Просто сам Антуан пока еще не привык к русской кухне. Видимо, красавица-жена селедкой под шубой, картошечкой в мундире и кислыми щами его во Франции не балует.

«Я поставила на стол пельмени, селедку под шубой, холодец. Он ничего не ел, ему совершенно было невкусно. Я так сильно тогда расстроилась. Но Наташа меня успокоила», — сетовала мама Натальи.

Кстати, сам Антуан Арно в кулинарии не силен. Водянова как-то говорила, что единственное блюдо, которое ее француз-муж может приготовить с легкостью — это яичница. Но и это Антуан считает шедевром и верхом кулинарного искусства в своем исполнении.

В Россию Наталья Водянова также приезжала и со своими старшими тремя детьми: Лукасом, Невой и Виктором. Вот они то с аппетитом ели пельмени в общепите.

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