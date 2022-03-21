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Варшавер объяснил, почему Хазанов не может приехать в Москву из Латвии на спектакль «Ленкома»

Как отметил директор знаменитого театра, все штатные артисты в строю.

Варшавер объяснил, почему Хазанов не может приехать в Москву из Латвии на спектакль «Ленкома»
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер заявил, что спектакль «Американские горки» с участием Геннадия Хазанова в театре перенесен на май. При этом постановку окончательно не сняли с репертуара.

Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов. Фото: Global Look Press

«Насколько мне известно, Геннадий Викторович сейчас живет в Юрмале. И не может приехать в Москву. Как будто по состоянию здоровья».

Марк Варшавер

Как заметил Марк Варшавер, все штатные артисты «Ленкома» остались в театре. Из страны они не уехали. Геннадий Хазанов же сотрудничает с театром по договору, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее друг Геннадия Хазанова актер Леонид Ярмольник говорил, что его товарищ сейчас в Юрмале, как и он сам. При этом сам Хазанов отмечал, что он «не с Ярмольником в Юрмале», запутав почитателей своего таланта о своем точном местонахождении.

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Геннадий ХазановЛеонид ЯрмольникМарк ВаршаверТеатр "Ленком"Юрмала