Ютились в крошечной хрущевке, а подарили хоромы: где живет мама Водяновой

В одном из своих интервью Наталья Водянова вспоминала о том, как непросто ей жилось в детстве. Зимой она торговала апельсинами в палатке на овощном рынке, а летом — продавала мороженое. По словам модели, тогда она могла работать на солнцепеке по 14 часов без перерыва. От изнуряющей жары спасало одно — мама разрешала Наташе лакомиться этим чудным десертом. За день Водянова могла съесть несколько порций мороженого.

Ну а когда она стала зарабатывать, попав в модельный бизнес, семью не бросила. На свой первый крупный гонорар Водянова купила маме просторную трехкомнатную квартиру в 100 «квадратов». Манекенщица также обставила новое жилье дорогой мебелью. В этой квартире по сей день со своей дочкой Оксаной и проживает Лариса Викторовна. Уезжать из Нижнего Новгорода мама модели наотрез отказывается.

В ведь когда-то вся семья Натальи ютилась в крошечной хрущевке. Они не могли и мечтать о таких просторных хоромах. Однако благодаря успешной модельной карьере дочери Лариса Викторовна сейчас ни в чем не нуждается.

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