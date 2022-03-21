Нечего скрывать: Рудова в малюсеньком топе показала, как естественно выглядит по утрам

Кадрами актриса поделилась в своей соцсети.

Наталья Рудова – одна из самых эффектных актрис современности. Но личная жизнь блондинки окутана настоящей тайной. Периодически 38-летней звезде приписывают романы с самыми разными публичными личностями, однако на вопросы фанатов о личной жизни она никогда не отвечает.

Блондинка снимается в кино, активно ведет соцсети, следит за своей внешностью и фигурой, а недавно она вернулась с Бали.

Отдохнувшая и похудевшая Рудова покрасовалась перед камерой, примерив маленький кроп-топ на тонких бретелях. Наряд позволил актриса похвастаться своими шикарными формами и стальным прессом.

Напомним, недавно на экраны вышел комедийный фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. на съемочной площадке ей посчастливилось поработать с Дмитрием Нагиевым, от которого Наталья осталась в полном восторге.

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