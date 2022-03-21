«Ура, я сдала экзамены»: невестка Королевой освоила новую профессию и больше не будет танцевать на шесте

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип недавно отметил свое 20-летие. Более года он помолвлен с Мелиссой Валынкиной. Несколько лет назад она приехала покорять Москву из Новокузнецка и зарабатывала тем, что танцевала на шесте в ночных клубах.

Недавно Мелисса решила освоить новую профессию. Она увлеклась визажом. А накануне избранница Архипа сдала экзамены по новой специальности.

Преподавателем Мелисса представила свою работу – она разукрасила Архипа как самого настоящего эльфа. Кадрами поделилась в своей соцсети.

«Ура, я сдала экзамены! Как вам мой образ эльфа?» — написала Мелисса.

больше по теме Нестандартный день: невестка Королевой повеселилась с Архипом Глушко в иммерсивном ресторане Накануне сыну певицы исполнилось 20 лет.

Напомним, недавно Архип и Мелисса съехали из подмосковного особняка Наташи Королевой. Парочка обосновалась в столице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.