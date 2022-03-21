Как выбрать модную рубашку: советы звездного стилиста
Видео
Самая вкусная и быстрая паста
Видео

«Ура, я сдала экзамены»: невестка Королевой освоила новую профессию и больше не будет танцевать на шесте

Мелисса Валынкина стала дипломированным визажистом.

«Ура, я сдала экзамены»: невестка Королевой освоила новую профессию и больше не будет танцевать на шесте
Мелисса Валынкина. Фото: личный архив

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип недавно отметил свое 20-летие. Более года он помолвлен с Мелиссой Валынкиной. Несколько лет назад она приехала покорять Москву из Новокузнецка и зарабатывала тем, что танцевала на шесте в ночных клубах.

Недавно Мелисса решила освоить новую профессию. Она увлеклась визажом. А накануне избранница Архипа сдала экзамены по новой специальности.

Архип Глушко
Архип Глушко. Фото: личный архив

Преподавателем Мелисса представила свою работу – она разукрасила Архипа как самого настоящего эльфа. Кадрами поделилась в своей соцсети.

«Ура, я сдала экзамены! Как вам мой образ эльфа?» — написала Мелисса.

Напомним, недавно Архип и Мелисса съехали из подмосковного особняка Наташи Королевой. Парочка обосновалась в столице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Архип ГлушкоМелисса ВалынкинаНаташа КоролеваНаташа Королева и Сергей Глушко