«Была узнаваема»: в Сети обсуждают разоблачение Осьминога на «Маске»

В новом выпуске шоу «Маска» на НТВ состоялось очередное разоблачение. Как и хотели многие зрители, рассекретили Осьминога. Особого удивления от при этом жюри не испытало, поскольку давно отгадало, что моллюском является Наталья Подольская. Хоть артистка и пыталась пустить их по ложному следу перед номинацией на вылет и начала целоваться с ведущим, ее это не спасло.

Сама певица была рада, что ее узнали, так как уверена – узнаваемый голос является гордостью для артиста. В Сети после разоблачения зрители начали делиться впечатлениями от выпуска.

«Подольская была ожидаема», «Она прочитывалась», «Я не удивлена. Сразу было слышно ее. И подсказки о ней говорили», «Наталья была у меня с первого выпуска!», «Я догадалась со 2 выпуска, поэтому лично меня не удивило», «Это был самый лучший номер Осьминога! Очень буду скучать по этой маске», «Очень хотела, чтобы маску снял Осьминог. Особенно после 5 выпуска», «Так она узнаваема была. Неинтересно дальше слушать», «При всем уважении к таланту Подольской, она была узнаваема, ну и номинации каждый раз…. поэтому все по-чесноку», — пишут зрители.

Судя по многочисленным одобрениям, зрители считают разоблачение Осьминога справедливым решением.

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