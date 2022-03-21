Посещает школу, дополнительные занятия, занимается музыкой: как живет дочь Евгении Брик в США

Двенадцатилетняя дочь покойной актрисы Евгении Брик Зоя после смерти родительницы осталась жить в Лос-Анджелесе. Рядом с ней постоянно находится бабушка – 61-летняя Галина Хиривская, а также знаменитый отец режиссер Валерий Тодоровский.

Семья теперь живет втроем. Зоя посещает школу, дополнительные занятия, занимается музыкой. У нее все более-менее хорошо в жизни. Если, конечно, там можно говорить после смерти родительницы, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что у Валерия Тодоровского в Америке огромный дом в пятнадцати минутах ходьбы от океана. Он находится в престижном прибрежном районе Лос-Анджелеса – Плайя-дель-Рей.

Напомним, что со дня смерти от онкологического заболевания Евгении Брик прошло уже сорок дней. Ее муж Валерий Тодоровский принимает соболезнования, но в прессе о смерти жены ни разу не высказывался.

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