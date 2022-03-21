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«Дышим воздухом»: покинувшая страну Клава Кока отметилась на прогулке за границей

Певица уехала накануне и когда вернется, не сообщила.

«Дышим воздухом»: покинувшая страну Клава Кока отметилась на прогулке за границей
Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, накануне покинула страну. Девушка улетела в Казахстан, где остановилась в Алмате. Здесь она купается во внимании и гостеприимстве, потчуется национальными блюдами, а также дает концерты перед местными поклонниками.

В свободное время Кока гуляет, изучая достопримечательности. На новом фото она позировала на улице Алматы, радостно подпрыгивая на фоне красивых зданий.

Клава Кока. Фото: соцсети

«После концерта дышим воздухом», — подписала фото певица. Когда именно звезда возвращается в столицу, она не уточнила.

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