«Шнырь, ниже только петухи»: Жиган рассказал, кем был в колонии сын режиссера «Бригады» Сидорова

Леонид провел в тюрьме 13 лет за изнасилование и убийство.

Музыкант Рома Жиган в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал сына режиссера «Бригады» Алексея Сидорова Леонида, который провел в колонии строгого режима 13 лет.

«Это ужас. Это мерзавец и ублюдок конченный. Это прямо вот мерзавец в чистом виде. Они нажрался с кентами и такое совершил. Он везде говорит, что сидел хорошо. Я пробил, как он сидел. Это чистая шерсть, шнырь. Это низшая каста, которая только может быть. Ниже только петухи». Рома Жиган

Как отметил Рома Жиган, для него вообще удивительно, как сын Сидорова вышел из колонии живым.

«Как он вообще освободился оттуда? Я не думаю, что у него будет нормальная жизнь. Любой работодатель узнает о его предыдущих залетах. Он – чистая мразь. Его выход — молиться до конца своих дней», — заявил Рома Жиган.

Напомним, что сын режиссера Алексея Сидорова был осужден за изнасилование и убийство. После выхода из колонии он ведет тихий образ жизни.

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