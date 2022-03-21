«Утром он сварил себе суп»: жена Богомазова рассказала о новых деталях загадочной смерти Хаоса

Как отметила Виктория, сейчас в этой истории разбирается следствие.

Жена экс-солиста «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова Виктория в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что вокруг смерти музыканта Тома Хаоса много вопросов.

«В день смерти он был одет в костюм, который они с его племянницей Юлей согласовали для съемок. На первом этаже лежала кепка. Все, что он согласовал с Юлей, он был в это одет. Утром он сварил суп себе. Еда находилась в холодильнике». Виктория Богомазова

Как отметила Виктория Богомазова, что-то в какой-то момент сдетонировало. «Либо угроза была в его адрес, либо сообщение. У него была личная жизнь. Он не был одиноким. Сейчас все детали выясняет следствие», — заметила Виктория Богомазова.

Напомним, что по официальной версии Том Хаос покончил с собой. На момент смерти ему было 50 лет. В последнее время у него были напряженные отношения с бывшим партнером по группе Сергеем Амораловым.

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