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«Дочку беру с собой»: стало известно, куда скрылась Вера Брежнева

Украинская певица регулярно выступала в России.

«Дочку беру с собой»: стало известно, куда скрылась Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица Вера Брежнева после начала спецоперации России на территории Украины по защите Донбасса спешно покинула страну. Куда именно уехала бывшая солистка группы «ВИА Гра», она до недавнего времени скрывала, подчеркивая, что находится в безопасности. При этом, ее родные и муж Константин Меладзе остались в Киеве.

Брежнева стала активно выходить на связь в соцсетях и проговорилась, где сейчас находится. Вместе с дочерями певица скрылась на востоке Польши.

«Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах! А Люблин ждет особенно», — написала звезда.

Вера Брежнева призналась, что работает волонтером в Польше. Фото: соцсети

Брежнева, исходя из публикаций, стала волонтером и теперь собирает от европейцев гуманитарную помощь.

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