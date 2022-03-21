«Плохой знак?»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова заговорила про перенос свадьбы

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова в мае выходит замуж. Ее избранником стал участник шоу Даниэль Чистов, который на 14 лет моложе невесты. Свадьбу молодые люди назначили на май, но сейчас задумались о переносе.

«Свадьбу мы наметили на 6 мая, по эфирам это 13 мая. Мы не учли главного: с 6 по 10 мая народ на выходных, все усадьбы и коттеджи заняты. Мы ищем, но пока место для проведения до сих пор не найдено… А это самое главное», — пишет звезда.

Ермакова переживает, что даже если они и найдут место для церемонии, по городу будет проблематично передвигаться – его могут перекрыть из-за репетиций к 9 Мая, а их ЗАГС располагается в «Москва-сити».

«Вот и думаем о переносе, если не найдем в ближайшее время место для проведения… А что бы делали вы на нашем месте? Увидели бы в этом плохой знак? Или спокойно перенесли бы на пару недель», — вопрошает Ермакова подписчиков.

Ермакова внезапно задумалась, не плохой ли это знак, хотя на днях они с Чистовым купили обручальные кольца с резьбой и камнями. Причем, она подчеркивала, что они не суеверные.

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