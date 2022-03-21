«Все пройдет»: Светлана Лобода с Мальты сообщила о своем удрученном состоянии

Украинская певица Светлана Лобода в «Телеграм» поделилась новой фотографией с Мальты. На снимке она запечатлена в пуховике и шапке. На Мальте, надо сказать, достаточно прохладно. Днем температура не поднимается выше 13 градусов тепла.

«Все пройдет», — подписала кадр Светлана Лобода и разместила сердечко с украинским флагом.

Ранее Светлана Лобода опровергала свое мальтийское гражданство. По ее словам, она есть и всегда будет только гражданкой Украины.

Добавим, что в России Светлана Лобода внесена в так называемый «список не въездных артистов». Скорее всего, в Россию она приедет нескоро.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.