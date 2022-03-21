«Увлекательнее, чем кажется»: Омаров с дочками и сыном повеселился на скалодроме

Кадрами блогер поделился в своей соцсети.

Курбан Омаров проел выходной с детьми. Вместе с сыном Омаром, а также дочками Ксении Бородиной Машей и Теоной он отправился на скалодром. Кадрами поделился в своей соцсети.

«Скалодром оказался увлекательнее, чем кажется. Отдохнули и позанимались одновременно.

Весело провели время», — написал Омаров, предварительно закрыв комментарии к публикации.

Добавим, ранее Курбан Омаров рассказывал, что привез Теоне ежика из Италии. Блогер признался, что его шестилетняя дочь заказывает игрушки самых разных животных из разных стран.

Напомним, с Ксенией Бородиной Курбан Омаров развелся в августе прошлого года после шести лет брака.

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