«Пяточка на пяточках»: беременная Тодоренко показала трогательное фото с сыном на своем животике

Телеведущая перестала скрывать свое интересное положение и начала активно его подчеркивать.

Регина Тодоренко перестала делать тайну из своего интересного положения и теперь всячески старается его показать. Начиная с наряда, в котором она появилась на шоу «Маска» и заканчивая семейными кадрами в Сети, — контент превращается в блог будущей мамы.

Новое фото Тодоренко сделала вместе с трехлетним сынишкой Майклом. Она проводила с ним время и заметила, как он положил ноги на ее внушительный животик.

«Пяточка на пяточках», — написала звезда.

Кого именно ждет Тодоренко, она не раскрывает. Это будет второй ребенок от Влада Топалова, за которого она вышла замуж в 2019 году.

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